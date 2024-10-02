Они не дадут второго шанса: эти знаки зодиака никогда не простят вам измену

Люди по-разному воспринимают измену: одни могут притворяться, что ничего не произошло, а другие будут помнить об этом всю жизнь.

Астрологи назвали тех представителей зодиакального круга, которые не теплят лжи и измен в отношениях. Они сразу уйдут из таких взаимоотношений, не давая никакого шанса на оправдание.

Овен

Если Овен узнает об измене, мести вам не избежать. Да, он сразу прекратит отношения с партнером-предателем, но вернет в полном объеме ту боль, которую ему причинили. И время не будет иметь никакого значения, это может быть на следующий день или через 10 лет.

Скорпион

Если вы предали Скорпиона, лучше сразу убегать, очень далеко. Скорпионы достаточно мстительны, они никогда не прощают лжи, тем более измены. Нет, они не будут преследовать, а просто превратят вашу жизнь в самый настоящий ад.

Стрелец

Это довольно добрый знак зодиака, но его терпение лучше не испытывать. Измена – это именно та ситуация, когда Стрельцы превращаются в безжалостных злодеев и могут жестоко наказать лжеца.

Лев

Львы, узнав об измене, идут гордо и молча, а потом начинается самое настоящее шоу. Этот знак зодиака будет показывать предателю, кого он потерял. Лев будет осыпать комплиментами, вниманием и подарками свою новую пассию, чтобы доказать, что лучшего партнера, чем он, не найти. И это действительно срабатывает, предатель может сильно сожалеть о том, что так поступил, но обратной дороги уже не будет.

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