Хасиди з'їхалися до Умані: ціни на житло та їжу шокують

Водночас святкування у паломників у розпалі. В Умані гучно грає музика і скрізь усі танцюють.

Хасиди 2 жовтня відзначають єврейський Новий рік Рош га-Шана. До Умані вже з’їхалися десятки тисяч хасидів, вони святкуватимуть там до 4 жовтня. Місцеві ж тим часом також непогано заробляють на приїзді паломників.

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Тисячі хасидів в Умані – як місто заробляє на паломниках?

До Умані масово з’їжджаються хасиди. Все задля того, аби відсвяткувати Новий Рік Рош га-Шана та помолитися на могилі наставника. Їх не лякають ані ракети, ані сирени, ані повномасштабна війна в Україні. Ця традиція у хасидів не порушується від 1810 року. Саме тоді починається історія паломництва хасидів до Умані, одразу після смерті Нахмана – верховного рабина-вчителя, який поширював хасидизм і був правнуком засновника цієї течії. Він хотів бути похованим саме в Умані, поряд із єврейськими жертвами різанини часів Коліївщини, а вже перед смертю заповів паломникам щороку відвідувати його могилу.

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Тож кожен хасид мріє хоча б раз у житті потрапити до України, а тому їдуть сюди, попри загрозу ракетних обстрілів росіян. Ну й водночас це велика можливість для місцевих заробити, і цінники насправді трапляються шалені. Водночас на це є свої причини. Але про все по черзі.

Перш за все, всі паломники, які приїжджають до Умані, мають сплатити туристичний збір, без якого їх не пустять на територію святкування. Його вартість становить від 27 дол. – якщо внести гроші онлайн заздалегідь, або 40 дол., якщо платити на місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хасиди – в Умані! Ціни на житло та їжу шокують! На чому ще заробляють українці?

Ціни на житло та їжу в Умані

Але не промах ціни на житло та їжу. Цього року у TikTok завірусилося відео, де українка підрахувала, скільки ж Умань заробляє на хасидах, адже зазвичай вони приїжджають за декілька днів до свята, а жити десь треба, їздити треба, їсти треба, більше того, без сувенірів також мало хто повертається додому.

Отож, авторка відео Аліна Золотухіна підрахувала, що одна простенька кімнатка може коштувати від 2000 дол. за тиждень. Проте можна зустріти оголошення, коли лише одне ліжко в кімнаті коштує близько 2500 дол. Дівчина стверджує, що найдорожчий номер у готелі коштує 30 тис. дол.

А видання "Новини Live" промоніторило ціни на сайтах. Отож, старенькі квартири без ремонту коштують за добу більше, ніж п`ятизіркові готелі в центрі Києва. Не дивлячись на це, цьогоріч житло розібрали, як гарячі пиріжки, адже станом на 26 вересня на популярному сервісі пошуку житла залишалося шість варіантів помешкань. Найдешевший варіант – апартаменти на двох – від 2 до 4 жовтня пропонували за 3000 грн. А найдорожчий – готель за 20 тыс. грн. Цікаво, що в описі помешкань червоним позначена чистота. Однак хасиди, найімовірніше, на таку позначку уваги не звертають, адже після себе залишають гори сміття. Тому цим можна водночас і пояснити ці шалені цифри за житло.

Журналісти додали, що якщо розглядати варіанти житла в Умані не на єврейський Новий рік, то замість шесты варіантів сайт із пошуку житла пропонує 18. І той готель, який на час перебування хасидів коштує тих же 20 тис. грн, на ці самі дати в листопаді обійдеться у 4200 грн.

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Паломники купили нерухомість в Умані

А кілька років тому журналісти повідомляли, що раніше хасиди активно купували в Умані нерухомість, матеріали для будівництва тощо. І станом на 2020 рік у місті вони побудували готелі і хостели, проживати в яких, як правило, можуть лише хасиди. Деякі паломники, які регулярно приїздять на могилу духовного наставника, уже придбали в Умані власні будинки та квартири.

Тим часом ціни підвищують також на продукти: п'ятилітровий бутиль води коштує 3-5 дол., а 0,5 літра кока-коли обійдеться в 1-3 дол.. Шматочок піци продають за 4 дол. Але перш ніж ставати до прилавків, людина має обов’язково зареєструвати ФОП:

"Просто стати з колою і водою не можна. Для цього потрібно відкрити ФОП і орендувати ділянку. Ціна оренди стартує від 6000 гривень за квадратний метр. Утримувати невеликий торговий намет коштує 40 тисяч гривень".

Мобільний зв’язок та вартість трансферу в Умані

Також дівчина каже, що стартовий пакет мобільного зв'язку для хасидів, аби можна було подзвонити до Ізраїлю, продають за 10-25 дол.

Але і перевізники, і таксисти також добре заробляють. Дехто пропонує послугу трансферу не тільки від українського кордону до Умані, а й навіть з аеропортів Румунії або Молдови.

Вартість поїздки залежить від транспорту: від 150 дол. з особи у великому автобусі до 500 дол. з особи, якщо йдеться про невелику та комфортабельну автівку. У самій Умані чималі гроші з хасидів беруть уже місцеві таксисти. Вони буквально чергують поблизу вулиці Туристів, де і відбуваються основні святкові заходи, і звідти возять паломників до магазинів та по місту. Тарифи різні, але деколи можуть сягати і 100 дол. за поїздку.

Ну а ще паломники оновлюють в Умані і гардероб, тут цінник невідомий.

Чому такі ціни і з якими проблемами зіштовхуються українці?

Тож водночас українці на єврейському Новому році добряче заробляють – це факт. Втім такі шалені ціни можна пояснити й проблемами, які після себе залишають хасиди. Всі добре знають, що після цих гулянь потрібно буде розгрібати і комунальні проблеми.

Сміття в Умані – "море"

Гори сміття валяються після гулянь і по всьому місту. І ви уявіть, що робиться у квартирах, де живуть паломники, які не надто турбуються про порядок та чистоту. Тож щоразу хасиди залишають по собі буквально купи сміття, із вивозом якого місцеві служби просто не справляються.

Щоправда, самі паломники також не надто переймаються питанням чистоти. Тож не дивно, що фото засмічених вулиць Умані щороку стають вірусними в українському сегменті соцмереж. Утім, хасиди на всі закиди традиційно відповідають, що смітять лише там, де і так брудно. А після гучних святкувань завжди залишається чимало непотребу, і це не залежить від культурної чи конфесійної приналежності. І в будь-якому разі, варто визнати, що Умань непогано заробляє на паломниках. Але є ще одна причина, чому залишаються такі гори сміття: паломникам їм його виносити забороняє віра.

Ну а тим часом святкування у паломників у розпалі. В Умані гучно грає музика і скрізь усі танцюють.

До Умані прибула навіть ізраїльська поліція

Щоб на вулицях усе минулося без надзвичайних ситуацій, до Умані прибула навіть кавалерійська рота батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Києва. Прибули на підкріплення навіть колеги з Ізраїлю, та й інші служби працюють у посиленому режимі, організовуються блокпости та укриття для забезпечення безпеки прочан.

Наскільки доцільно влаштовувати таке свято, коли в Україні війна – питання окреме. Але ж цікаво, що в Україні під час війни танцюють, зате коли тривога лунає в Ізраїлі, то всі прямують до укриття.

Емоцій багато, вражень багато. Плюси, мінуси – обговорювати можна довго. Але паломники добре знають, що треба відповідати на "Слава Україні", і хто такий Путін.

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