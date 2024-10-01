"Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг: деталі

Зокрема, за посилки доведеться платити більше.
В Україні від 1 жовтня зросла вартість послуг поштових операторів - і "Укрпошти", і "Нової пошти".
Про це повідомили на сайтах компаній.
"Укрпошта" змінює вартість знаків поштової оплати: поштових марок, маркованих конвертів і карток.
"Від жовтня, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", - наголосили в компанії.
Своєю чергою, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Вартість послуг зросте у середньому на 10 гривень. Сума буде залежати від розміру посилки: мала, середня чи велика. Натомість комісію за оголошену вартість під час повернення посилок скасують.
У "Новій пошті" пояснили, що за час повномасштабного вторгнення в Україні здорожчали такі енергоносії, як паливо та електроенергія. Вони становлять суттєву частку у собівартості послуг. Споживчі ціни підвищилися на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%.
Як повідомлялося, NovaPay запустила розстрочку для своїх клієнтів. Оформити її можна у мобільному додатку компанії та всього у кілька кліків отримати гроші на картку.