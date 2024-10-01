"Укрпошта" і "Нова пошта" збільшили вартість своїх послуг: деталі

В Україні від 1 жовтня зросла вартість послуг поштових операторів - і "Укрпошти", і "Нової пошти".

Про це повідомили на сайтах компаній.

"Укрпошта" змінює вартість знаків поштової оплати: поштових марок, маркованих конвертів і карток.

"Від жовтня, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", - наголосили в компанії.

Своєю чергою, "Нова пошта" оновить тарифи на доставку документів, посилок та вантажів. Вартість послуг зросте у середньому на 10 гривень. Сума буде залежати від розміру посилки: мала, середня чи велика. Натомість комісію за оголошену вартість під час повернення посилок скасують.