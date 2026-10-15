Танкер / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту», щоб знизити рекордно високі світові ставки на морські перевезення нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

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За словами співрозмовника агентства, обговорення стосуються можливості дозволити перевезення так званої «легальної нафти» на суднах, які раніше потрапили під санкції США.

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Йдеться про сиру нафту та нафтопродукти, які не підпадають під американські обмеження. Водночас російська та іранська нафта, на які поширюються санкції Вашингтона, не належать до цієї категорії.

Мета потенційного рішення — збільшити обсяги постачання сирої нафти та нафтопродуктів із регіону Перської затоки на світові ринки.

Міністр енергетики США Кріс Райт розповів про обговорення можливого послаблення санкцій під час відеозвернення до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді.

Рекордні ставки на морські перевезення негативно впливають на попит на американську нафту.

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Американський посадовець пояснив, що компаніям, які захочуть скористатися суднами під санкціями, доведеться подавати відповідні заявки до Міністерства фінансів США.

У Міністерстві енергетики США заявили, що можливе послаблення обмежень проти «тіньового флоту» не допоможе Росії перевозити нафту чи нафтопродукти.

Агентство пише, що прагнення адміністрації Трампа якомога швидше повернути російське дизельне пальне на світові ринки може посилити тиск на американські відомства щодо дозволу на перевезення вантажів такими суднами.

Білий дім не відповів на запит Reuters про коментар.

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Нинішні обговорення відбуваються лише через кілька днів після того, як Дональд Трамп тимчасово призупинив санкції щодо російського дизельного пального.

Це рішення викликало хвилю критики з боку президента України Володимира Зеленського, європейських країн і деяких однопартійців Трампа в Сенаті США.

Зеленський і американські сенатори назвали цей крок подарунком диктатору Путіну, який дозволить Росії отримувати додаткові доходи для фінансування війни проти України.

За даними Reuters, послаблення санкцій щодо російського дизеля діятиме до 7 квітня.

Високі ціни на нафту та пальне становлять політичний ризик для Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

Республіканці прагнуть зберегти контроль над обома палатами Конгресу. Зниження вартості енергоносіїв може стати одним із чинників, що вплинуть на економічні настрої американських виборців.

Водночас будь-яке подальше послаблення санкцій щодо перевезення нафти може викликати нові суперечки через ризик збільшення доходів Росії, які вона використовує для продовження війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що насмішки Джо Байдена над Росією стали однією з причин війни в Україні.

Ми раніше інформували, що у Сенаті США заявили, що дозвіл на імпорт російського дизельного пального може порушувати закон 2022 року. Законодавці вимагають від адміністрації Трампа негайно скасувати це рішення.

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