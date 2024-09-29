Іпотека для українців в Іспанії: які її умови і чому це вигідно

З початком повномасштабної війни банки в Іспанії рідше погоджують іпотеку для українців, а ставки за нею зросли. Втім, цей вид кредиту досі залишається вигідними для громадян України.

Що для цього потрібно, розповів "Мінфіну" засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Юрій Грушецький.

Від весни 2021 року серед українців зріс попит на іспанську курортну нерухомість. Однією з причин були вигідні умови придбання. Зокрема, можливістю швидкого оформлення іпотеки під 3,2% річних на 15−25 років та під заставу придбаного житла, а також іпотеки з покриттям 50−60% вартості житла на основі українських документів, що підтверджували походження коштів і доходів.

Втім, вже восени того ж року все змінилося. Практично всі іспанські банки припинили видавати іпотеку українцям, але жодних адекватних пояснень фінустанови не надавали.

Як умови іпотеки зараз

Інвестори, які оформили іпотеку до осені 2021-го, не стикаються з проблемами в обслуговуванні кредиту: умови залишалися незмінними. Натомість новим клієнтам не тільки важче оформити кредит, а й відсотки та покриття для них зовсім інші. За словами Грушецького, від початку великої війни українцям оформили лише три іпотеки українцям: морякові, IT-фахівцеві та бізнесмену, що веде бізнес у Чехії і має там резидентство.

Зараз іпотеки для українців оформлюють лише два банки: Santander та Sabadell. Їхня вимога полягає в тому, аби доходи позичальника формувалися за межами України. В ідеалі — в Іспанії, або інших країнах ЄС.

На початку 2024-го відсоткові ставки іпотеки становили приблизно 6,5−6,7%. Втім, з усіма обов’язковими витратами і платежами (страховка, тощо) набігає до 7%. Ставки можуть бути плаваючими - тобто змінюватися протягом усього терміну іпотеки.

Як отримати іпотеку

Перше. Щоб реалізувати будь-яку фінансову операцію в Іспанії, потрібно оформити NIE (Número de Identificación de Extranjero) - індивідуальний податковий номер (аналог українського ІПН). NIE можна оформити навіть з України через іспанське консульство. Від початку війни цей код оформлюють для громадян України у межах програми тимчасового захисту.

Друге. Для банку потрібно підготувати підтвердження доходів. Фінустанови детально перевіряють походження коштів, тому важливо мати на руках всі документи. Українські клієнти, які зараз працюють офіційно в Європі за контрактом або відкрили свій бізнес, щонайменше один рік показують нормальні доходи (а не мінімалку), сплачують податки, подаючи європейські декларації, отримують іпотеку.

Третє. Іспанські банки хочуть знати про свого клієнта все: де ви живете, скільки заробляєте, які у вас активи, де ви працювали раніше і чому звільнилися. Їх цікавить чи можна його вважати надійним позичальником, який зможе виплачувати кредит. Слід зауважити, що отримані в Україні доходи, вони не враховують, бо це занадто ризиковано для банку. Щоб отримати іпотеку, потрібно показати стабільні доходи в Європі.

Один із варіантів - відкрити власний бізнес в Європі, реальний, діючий і прибутковий. Другий варіант — знайти роботу з високою зарплатою.

Четверте. Банк оцінює всю вашу родину. Наприклад, якщо лише одна людина працює, а інші залежать від її доходу, це теж враховується. Банк розраховує, чи зможете ви забезпечити всіх членів родини.

"Навіть якщо зараз вдасться отримати іпотеку таким чином, через рік банк може запросити підтвердження ваших доходів. Тоді, якщо ви не зможете надати справжні документи, виникнуть серйозні проблеми. Один раз заплямувавши собі репутацію в ЄС, ви вже її не відмиєте, за вами це тягнутиметься шлейфом все життя", - наголошує Юрій Грушецький.

Фахівець додає, що отримання іпотеки в Іспанії під невисокі відсотки має багато переваг: можливість придбати нерухомість за зафіксованою ціною і створення кредитної історії. Важливо, взявши іпотеку, ви вже зафіксували ціну об'єкта, і це вигідно, з огляду на нинішнє та прогнозоване зростання цін на іспанську нерухомість.

Як повідомлялося, станом на кінець липня 2024 року в Європі було зареєстровано понад 6 млн українських біженців. Зокрема, в Іспанії - 211,3 тис.

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