Готелі назвали найнезвичайніші загублені речі клієнтів

Також названо найбільш незвичайні запити на обслуговування номерів.

Готелі назвали найбільш незвичайні речі, залишені гостями в усьому світі, зокрема домашню ящірку, а також деякі з найбільш химерних запитів на обслуговування номерів.

Щорічний звіт Hotel Room Innsights Report, що базується на даних з більш ніж 400 готелів світу, показав, що найпоширенішими предметами, які залишають гості, є зарядні пристрої для телефонів, брудна білизна, адаптери живлення, косметика та туалетні приналежності.

У звіті йдеться, що 10% готелів повідомили про знахідки зубних протезів, залишених гостями.

Серед найбільш незвичайних речей, залишених у номерах – годинник Rolex, ще один годинник вартістю 6 мільйонів доларів, сумка Hermes Birkin, ключі та документи від розкішного автомобіля, автомобільна шина, обручка, зуб, два повних гіпса ноги, пачки готівки, домашня ящірка і курча.

У повідомленні йдеться, що ящірка і пташеня благополучно возз'єдналися зі своїми власниками.

У звіті також детально описані деякі з найбільш незвичайних запитів на обслуговування номерів у готелях, серед яких ванна для купання дитини, наповнена мінеральною водою Evian, індивідуальне меню з урахуванням алергенів для домашнього улюбленця, підгорілі тости, хот-дог з ікрою, свіже козяче молоко, 1,8 кг бананів і "дай п'ять" від члена команди, "щоб переконатися, що їхній запит на обслуговування номерів був прочитаний".

Нагадаємо, покоївка шокувала переліком речей, які радить ніколи не використовувати або торкатися в готелі. Вона поділилася власним досвідом.

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