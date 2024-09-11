День ангела 11 вересня: кого та як вітати з іменинами

11 вересня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 11 вересня
11 вересня 2024 року привітайте з іменинами Віктора, Германа, Дмитра, Лева, Миколу, Романа, Сергія.
Віктор — з латині означає "переможець". В дитинстві відрізняється особливою цілеспрямованістю. В дорослому віці стає довірливою і чуйною людиною.
Герман — походить від латинського слова, перекладається як "рідний". В дитинстві має складний характер. В дорослому віці стає справжнім організатором.
Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві неслухняний і рухливий. В дорослому віці стає честолюбним і розумним.
Лев — має латинське походження, означає "цар звірів". В дитинстві відважний лідер. В дорослому віці стає відповідальним, дуже серйозно ставиться до роботи.
Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві товариський і спокійний. В дорослому віці стає наполегливий, має непогану витримку.
Роман — з латині тлумачиться як "римлянин". В дитинстві не терпить одноманітності. В дорослому віці енергійний, допитливий, цілеспрямований.
Сергій — римське ім'я, означає "знатний". В дитинстві товариський і активний. В дорослому віці стає непередбачуваним, його легко зачепити критикою.
День ангела 11 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує натхнення та сили для нових звершень. Бажаю тобі здоров’я, щастя та безмежної радості!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у всіх починаннях та захищає від негараздів. Бажаю тобі миру, любові та гармонії в житті!
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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та тепла. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у важкі моменти та допомагав здійснювати мрії.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує натхнення та сили для нових звершень. Бажаю тобі здоров’я, щастя та безмежної радості!
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагає у всіх починаннях та захищає від негараздів. Бажаю тобі миру, любові та гармонії в житті!
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