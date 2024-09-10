Україну накриє негода: коли і де будуть дощі

Україну накриє дощова погода вже у четвер, 12 вересня, і у п'ятницю, 13 вересня. Найбільше опадів буде у західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Багато дощів найближчим часом не обіцяю. Більше вологи припадатиме на західні області України, проте 12-13 вересня дощі очікуйте повсюди в Україні", - заявила Діденко.

Тим часом у середу, 11 вересня, у більшості областей буде суха та дуже тепла погода. Вдень температура повітря становитиме +25...+30°C. Локальні дощі можливі на заході. Стовпчики термометрів покажуть +18...+23°C. У Києві 11 вересня буде сухо. Температура підніметься до +27°C.

Нагадаємо, "Укргідрометцентр" повідомляв, якою буде в Україні погода у вересні. Так, протягом першого осіннього місяця середня температура повітря прогнозується в межах 15-20°C, що є на 2 градуси вище за норму.

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