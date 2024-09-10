Украину накроет ненастье: когда и где будут дожди

Украину накроет дождливая погода уже в четверг, 12 сентября и в пятницу, 13 сентября. Больше всего осадков будет в западных областях.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Многие дожди в ближайшее время не обещаю. Больше влаги придется на западные области Украины, однако 12-13 сентября дожди ожидайте повсюду в Украине", — заявила Диденко.

Между тем, в среду, 11 сентября, в большинстве областей будет сухая и очень теплая погода. Днем температура воздуха будет +25...+30°C. Локальные дожди возможны на закате. Столбики термометров покажут +18...+23°C. В Киеве 11 сентября будет сухо. Температура поднимется до +27°C.

Напомним, "Укргидрометцентр" сообщает , какой будет в Украине погода в сентябре. Так, в течение первого осеннего месяца средняя температура воздуха прогнозируется в пределах 15-20°C, что на 2 градуса выше нормы.

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