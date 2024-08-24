Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Іменини в вересні 2024 року: хто святкує день ангела на початку осені — новий і старий календарі

Іменини в вересні 2024 року: хто святкує день ангела на початку осені — новий і старий календарі

Іменини в вересні 2024 року: хто святкує день ангела на початку осені — новий і старий календарі / Фото: Unsplash

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.

А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на вересень 2024 року.

Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;
  • 2 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан;
  • 3 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;
  • 4 вересня — Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена;
  • 5 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда;
  • 6 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;
  • 7 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан;
  • 8 вересня — Іван, Георгій;
  • 9 вересня — Василь,Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;
  • 10 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
  • 11 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;
  • 12 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен;
  • 13 вересня — Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;
  • 14 вересня — Іван, Микола;
Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем / © Unsplash
Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем / Фото: Unsplash
  • 15 вересня — Андрій,Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія;
  • 16 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;
  • 17 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра;
  • 18 вересня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія;
  • 19 вересня — Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;
  • 20 вересня — Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна;
  • 21 вересня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро;
  • 22 вересня — Макар, Микола, Олександр, Петро;
  • 23 вересня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;
  • 24 вересня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;
  • 25 вересня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія;
  • 26 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр;
  • 27 вересня — Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;
  • 28 вересня — Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна;
  • 29 вересня — Іван;
  • 30 вересня — Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Іменини в вересні 2024 року за старим календарем

Іменини в вересні 2024 року за старим календарем / © Unsplash
Іменини в вересні 2024 року за старим календарем / Фото: Unsplash

1 вересня — Андрій, Микола, Феофан, Тимофій;

2 вересня — Володимир, Віктор, Іван, Максим, Тимофій;

3 вересня — Єфрем, Олександр, Павло, Марфа;

4 вересня — Афанасій, Василь, Єрофій, Гаврило, Іван, Михайло, Макар, Олексій, Олександр, Аріадна;

5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;

7 вересня — Володимир, Іван, Мойсей;

8 вересня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Марія, Наталія;

9 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;

10 вересня — Василь, Георгій, Іван, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Ганна;

11 вересня — Іван;

12 вересня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Макар,  Олександр, Павло, Петро, Єлизавета;

13 вересня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр;

14 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;

Что святкує день ангела у вересні 2024 року за старим календарем / © Unsplash
Что святкує день ангела у вересні 2024 року за старим календарем / Фото: Unsplash
  • 15 вересня Анатолій, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Феодор;
  • 16 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Олексій, Микола, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;
  • 17 вересня Василь, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Симон, Олена;
  • 18 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Раїса, Єлизавета, Іраїда;
  • 19 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;
  • 20 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро;
  • 21 вересня — Іван, Георгій;
  • 22 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;
  • 23 вересня — Андрій, Василь, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
  • 24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;
  • 25 вересня — Данило, Іван,Микола, Олексій, Семен;
  • 26 вересня Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;
  • 27 вересня — Іван, Микола;
  • 28 вересня — Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Євдокія, Людмила, Марія;
  • 29 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;
  • 30 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Олександра, Віра, Ірина, Любов, Надія.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Наступна публікація