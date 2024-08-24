Іменини в вересні 2024 року: хто святкує день ангела на початку осені — новий і старий календарі

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.

А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на вересень 2024 року.

Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем

1 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;

— Семен, Марфа, Наталія, Тетяна; 2 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан;

— Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан; 3 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;

— Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса; 4 вересня — Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена;

— Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена; 5 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда;

— Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда; 6 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;

— Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло; 7 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан;

— Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан; 8 вересня — Іван, Георгій;

— Іван, Георгій; 9 вересня — Василь,Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;

— Василь,Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна; 10 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;

— Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна; 11 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;

— Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій; 12 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен;

— Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен; 13 вересня — Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;

— Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро; 14 вересня — Іван, Микола;

Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем / Фото: Unsplash

15 вересня — Андрій,Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія;

— Андрій,Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія; 16 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;

— Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила; 17 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра;

— Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра; 18 вересня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія;

— Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія; 19 вересня — Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;

— Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія; 20 вересня — Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна;

— Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна; 21 вересня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро;

— Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро; 22 вересня — Макар, Микола, Олександр, Петро;

— Макар, Микола, Олександр, Петро; 23 вересня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;

— Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса; 24 вересня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;

— Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан; 25 вересня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія;

— Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія; 26 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр;

— Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр; 27 вересня — Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;

— Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір; 28 вересня — Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна;

— Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна; 29 вересня — Іван;

— Іван; 30 вересня — Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Іменини в вересні 2024 року за старим календарем

Іменини в вересні 2024 року за старим календарем / Фото: Unsplash

1 вересня — Андрій, Микола, Феофан, Тимофій;

2 вересня — Володимир, Віктор, Іван, Максим, Тимофій;

3 вересня — Єфрем, Олександр, Павло, Марфа;

4 вересня — Афанасій, Василь, Єрофій, Гаврило, Іван, Михайло, Макар, Олексій, Олександр, Аріадна;

5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;

7 вересня — Володимир, Іван, Мойсей;

8 вересня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Марія, Наталія;

9 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;

10 вересня — Василь, Георгій, Іван, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Ганна;

11 вересня — Іван;

12 вересня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Макар, Олександр, Павло, Петро, Єлизавета;

13 вересня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр;

14 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;

Что святкує день ангела у вересні 2024 року за старим календарем / Фото: Unsplash

15 вересня — Анатолій, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Феодор;

16 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Олексій, Микола, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;

17 вересня — Василь, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Симон, Олена;

18 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Раїса, Єлизавета, Іраїда;

19 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;

20 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро;

21 вересня — Іван, Георгій;

22 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;

23 вересня — Андрій, Василь, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;

24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;

25 вересня — Данило, Іван,Микола, Олексій, Семен;

26 вересня — Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;

27 вересня — Іван, Микола;

28 вересня — Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Євдокія, Людмила, Марія;

29 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;

30 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Олександра, Віра, Ірина, Любов, Надія.

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