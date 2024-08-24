Іменини в вересні 2024 року: хто святкує день ангела на початку осені — новий і старий календарі

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.
А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на вересень 2024 року.
Іменини в вересні 2024 року: церковний календар за новим стилем
- 1 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;
- 2 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан;
- 3 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;
- 4 вересня — Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена;
- 5 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Єлизавета, Іраїда;
- 6 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;
- 7 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан;
- 8 вересня — Іван, Георгій;
- 9 вересня — Василь,Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;
- 10 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
- 11 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;
- 12 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен;
- 13 вересня — Валеріан, Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;
- 14 вересня — Іван, Микола;
- 15 вересня — Андрій,Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія;
- 16 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;
- 17 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра;
- 18 вересня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія;
- 19 вересня — Гаврило, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;
- 20 вересня — Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна;
- 21 вересня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Петро;
- 22 вересня — Макар, Микола, Олександр, Петро;
- 23 вересня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;
- 24 вересня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;
- 25 вересня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія;
- 26 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр;
- 27 вересня — Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;
- 28 вересня — Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна;
- 29 вересня — Іван;
- 30 вересня — Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.
Іменини в вересні 2024 року за старим календарем
1 вересня — Андрій, Микола, Феофан, Тимофій;
2 вересня — Володимир, Віктор, Іван, Максим, Тимофій;
3 вересня — Єфрем, Олександр, Павло, Марфа;
4 вересня — Афанасій, Василь, Єрофій, Гаврило, Іван, Михайло, Макар, Олексій, Олександр, Аріадна;
5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;
6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;
7 вересня — Володимир, Іван, Мойсей;
8 вересня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Марія, Наталія;
9 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;
10 вересня — Василь, Георгій, Іван, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Ганна;
11 вересня — Іван;
12 вересня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Іван, Макар, Олександр, Павло, Петро, Єлизавета;
13 вересня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр;
14 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;
- 15 вересня — Анатолій, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Феодор;
- 16 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Олексій, Микола, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;
- 17 вересня — Василь, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Симон, Олена;
- 18 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Раїса, Єлизавета, Іраїда;
- 19 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;
- 20 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро;
- 21 вересня — Іван, Георгій;
- 22 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Ганна;
- 23 вересня — Андрій, Василь, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
- 24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;
- 25 вересня — Данило, Іван,Микола, Олексій, Семен;
- 26 вересня — Ілля, Леонтій, Микола, Олександр, Петро;
- 27 вересня — Іван, Микола;
- 28 вересня — Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Євдокія, Людмила, Марія;
- 29 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;
- 30 вересня — Іван, Ілля, Павло, Софія, Олександра, Віра, Ірина, Любов, Надія.
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