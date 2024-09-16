В Одесі затримали агента РФ, який шпигував за бригадою "Лють"

В Одесі СБУ затримала агента російських спецслужб, який шпигував за місцями розташування мобільних груп ППО та штурмової бригади "Лють". Він збирав координати для можливих ракетно-дронових атак по місту. Пріоритетними цілями були бази штурмової бригади Національної поліції та місця розташування підрозділів ППО.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Повідомляється, що 63-річного одесита завербувала російська спецслужба, і за гроші він погодився виконувати завдання. Агент під виглядом прогулянок фотографував військові об’єкти, після чого передавав дані через електронну пошту. СБУ задокументувала його дії та затримала під час збору додаткової інформації біля військової частини.

Під час обшуку в його будинку вилучили техніку з доказами шпигунства. Чоловіку висунули підозру у державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

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