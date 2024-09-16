В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за бригадой "Лють"

В Одессе СБУ задержала агента российских спецслужб, который шпионил за местами расположения мобильных групп ПВО и штурмовой бригады "Лють". Он собирал координаты для возможных ракетно-дроновых атак по городу. Приоритетными целями были базы штурмовой бригады Национальной полиции и месторасположения подразделений ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сообщается, что 63-летний одессит завербовала российская спецслужба, и за деньги он согласился выполнять задачи. Агент под видом прогулок фотографировал военные объекты, после чего передавал данные по электронной почте. СБУ задокументировала его действия и задержала во время сбора дополнительной информации у части.

Во время обыска в его доме изъяли технику с поличным. Мужчине выдвинули подозрение в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Национальная полиция задержали агента спецслужб РФ, готовившего покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве.

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