В Одесі сталася бійка між групою молодиків і представниками ТЦК та поліції: що відомо

В Одеському ТЦК відреагували на конфлікт між військовим, поліцейськими та цивільними.

В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на конфлікт, який стався у Пересипському районі міста між військовим, поліцейськими та цивільними. Відео конфлікту певні телеграм-канали поширили ввечері 29 серпня.

Своє офіційне повідомлення Одеський обласний ТЦК та СП оприлюднив 30 серпня у Facebook.

“Зазначимо, що всі військовослужбовці ТЦК та СП проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими”, - наголошується у повідомленні.

В установі зауважили, що мобільна група оповіщення Пересипського РТЦК та СП міста Одеси під час спільного патрулювання з представниками Національної поліції звернулася до групи цивільних осіб з законною вимогою надати військово-облікові документи, на що вони відреагували агресивно та виявили бажання використати фізичну силу проти військових.

У ТЦК додали, що чоловіки вживали алкогольні напої.

Правоохоронцям та військовим довелося чинити опір, також на місце події викликали додатковий наряд поліції.

Нині керівництво Одеського обласного ТЦК та СП зʼясовує остаточні деталі конфлікту.

Нагадаємо, працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження.

У Києві чоловіка тягнули до буса люди в формі