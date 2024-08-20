На військовий облік поставлять усіх: ТЦК виявлятимуть ухилянтів автоматично

На військових облік поставлять усіх чоловіків від 16 до 60 років, навіть без візиту до ТЦК та проходження медогляду.

Реєстр військовозобов’язаних, призовників та резервістів "Оберіг" раніше "не бачив" інформацію про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Але відтепер у реєстрі автоматично з'являться особисті дані всіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, хто коли-небудь подавав документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 16 серпня 2024 р. №932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Постановка на військовий облік призовників та військовозобов'язаних відбуватиметься без візиту до ТЦК та проходження військово-лікарської комісії, а також незалежно від перебування громадянина на території України чи за кордоном. Це дозволить прискорити формування актуальної бази даних про всіх українців, яких можуть призвати до служби в армії.

"Дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби, Мін'юсту та Адміністрації Державної прикордонної служби. Всі необхідні дані збиратимуться з інших реєстрів" – пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Таким чином інформаційна взаємодія між електронними ресурсами забезпечить автоматичну актуалізацію бази даних "Оберіг" і своєчасну постановку на військових облік усіх громадян України чоловічої статі.

Зокрема реєстр "Оберіг" отримає такі дані українців:

прізвище, ім'я та по батькові;

відцифрований образ обличчя;

місце проживання;

місце перебування;

реквізити паспорта;

індивідуальний податковий номер;

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном;

дату виїзду за кордон або повернення в Україну.

Загалом на реалізацію цього експерименту Державній міграційній службі, Державній прикордонній службі та Міністерству оборони виділили 30 робочих днів. Після цього у реєстрі "Оберіг" з'являться відомості про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які з тих чи інших причин своєчасно не встали на військовий облік.

Нагадаємо, у Верховній Раді розповіли, чи будуть знижувати мобілізаційний вік в Україні та яких нововведень очікувати у сфері мобілізаційного законодавства.

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