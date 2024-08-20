На воинский учет поставят всех: ТЦК будут выявлять уклонистов автоматически

На воинский учет будут поставлены все мужчины от 16 до 60 лет, даже без визита в ТЦК и прохождения медосмотра.

Реестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг" раньше "не видел" информацию о мужчинах, которые никогда не являлись в ТЦК. Но теперь в реестре автоматически появятся личные данные всех граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кто когда-либо подавал документы на оформление паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 16 августа 2024 г. №932 "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

Постановка на воинский учет призывников и военнообязанных пройдет без визита в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии, а также независимо от пребывания гражданина на территории Украины или за рубежом. Это позволит ускорить формирование актуальной базы данных обо всех украинцах, которых могут призвать на службу в армию.

"Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы. Все необходимые данные будут собираться из других реестров" – пояснила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Таким образом, информационное взаимодействие между электронными ресурсами обеспечит автоматическую актуализацию базы данных "Оберіг" и своевременную постановку на воинский учет всех граждан Украины мужского пола.

В частности, реестр "Оберіг" получит следующие данные украинцев:

фамилия, имя и отчество;

отцифрованный образ лица;

место жительства;

место нахождения;

реквизиты паспорта;

индивидуальный налоговый номер;

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или решение остаться на постоянное проживание за границей;

дату выезда за границу или возвращения в Украину.

На реализацию этого эксперимента Государственной миграционной службе, Государственной пограничной службе и Министерству обороны выделили 30 рабочих дней. После этого в реестре "Оберіг" появятся сведения о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, которые по тем или иным причинам своевременно не встали на военный учет.

Напомним, в Верховной Раде рассказали, будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине и какие нововведения ожидать в сфере мобилизационного законодательства.

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