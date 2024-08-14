Будут ли снижать мобилизационный возраст: Вениславский дал ответ

После принятия закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" большая часть людей в возрасте от 18 до 60 лет обновили свои военно-учетные данные.

Об этом в эфире Украинского Радио сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, закон успешно выполнил свою миссию. В настоящее время готовятся изменения, позволяющие ограниченно пригодным гражданам до 25 лет избежать мобилизации, а уже мобилизованные смогут уволиться со службы. Также законопроект предполагает, что граждане до 25 лет смогут заключить контракт на один год.

Мобилизационные процессы идут в соответствии с потребностями Генерального штаба, но проблемы, включая уклонение от мобилизации, остаются. Для решения таких вопросов внедряются механизмы экономического бронирования, но это требует еще больших обсуждений в парламенте.

Вениславский отметил, что в Украине не планируется снижать мобилизационный возраст, как это сделано в России, где на фронт могут отправлять с 18 лет. Пенсионеры силовых структур также подлежат мобилизации на общих началах, если они пригодны к службе.

Что касается образовательных отсрочок, то у граждан, получающих второе или третье высшее образование, нет оснований для отсрочки от мобилизации. В парламенте готовы обсуждать возможность увеличения налогов для финансирования обороны, если это будет обосновано Кабинетом Министров.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон, снижающий призывной возраст до 25 лет. Бывшая омбудсменка Людмила Денисова выделила три категории мужчин до 25 лет, подлежащих мобилизации.