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Рецепт тертого пирога со сливами

Время готовки
1 ч. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
315 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
760
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт тертого пирога со сливами

Тертый пирог со сливами / Фото: Credits

Особенность приготовления пирога в том, что он сохраняет свою свежесть на протяжении нескольких дней. Идеальная выпечка к чаю или кофе.

Песочное тесто готовится на сливочном масле и получается мягким и рассыпчатым, а сливы придают пирогу сочность и неповторимый вкус. 

Ингредиенты

мука
350 г
сахар
180 г
масло сливочное
200 г
яйца куриные
1 шт.
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
сливы
10 шт.
  1. Соедините просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и солью. Нарежьте  на кусочки холодное сливочное масло, вбейте яйцо и разотрите руками, всю массу в мелкую крошку. Тесто быстро замесите.
  2. Форму смажьте сливочным маслом и выложите 2/3 теста, делая небольшие бортики. Отправьте в холодильник.
  3. Вторую часть сформируйте в шар и отправьте в морозильную камеру на 30 минут, или в холодильник на один час.
  4. Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте на четыре части.
  5. Достаньте форму с тестом с холодильника. Выложите на него сливы и натрите равномерно на терке, сверху, второй частью теста с морозильной камеры.
  6. Выпекайте заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сливы можно нарезать на половинки.

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