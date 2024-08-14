Рецепт тертого пирога со сливами

Особенность приготовления пирога в том, что он сохраняет свою свежесть на протяжении нескольких дней. Идеальная выпечка к чаю или кофе.
Песочное тесто готовится на сливочном масле и получается мягким и рассыпчатым, а сливы придают пирогу сочность и неповторимый вкус.
Ингредиенты
- мука
- 350 г
- сахар
- 180 г
- масло сливочное
- 200 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- сливы
- 10 шт.
- Соедините просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и солью. Нарежьте на кусочки холодное сливочное масло, вбейте яйцо и разотрите руками, всю массу в мелкую крошку. Тесто быстро замесите.
- Форму смажьте сливочным маслом и выложите 2/3 теста, делая небольшие бортики. Отправьте в холодильник.
- Вторую часть сформируйте в шар и отправьте в морозильную камеру на 30 минут, или в холодильник на один час.
- Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте на четыре части.
- Достаньте форму с тестом с холодильника. Выложите на него сливы и натрите равномерно на терке, сверху, второй частью теста с морозильной камеры.
- Выпекайте заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Сливы можно нарезать на половинки.
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