Враг обстрелял Херсон: есть раненые, среди которых ребенок

Оккупанты также атаковали дома жителей Киндийки. Там тоже пострадали люди.

Российские войска обстреляли Херсон и пригород утром 14 августа. В результате ранения получили три человека, среди них – ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин отметил, что с самого утра российские войска бъют по Херсону и пригороду.

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Около 6:00 под вражеский удар в Херсоне попали три человека, которые находились в доме. Речь идет о 39-летней женщине, ее 15-летней дочери, а также о 41-летнем мужчине.

"Ребенка с мамой госпитализировали со взрывными травмами, контузиями, у женщины также ранена спина. Херсонцу оказали медицинскую помощь на месте", — написал глава ОВА.

Кроме того, в 5:00 оккупанты атаковали Киндийку. Враг обстрелял дома местных жителей, из-за чего пострадали два человека.

Бригада "скорой" доставила в больницу 49-летнюю женщину и 58-летнего мужчину. У них – контузии, взрывные травмы и осколковые ранения.

Кроме этого, в больницу обратился 59-летний житель Антоновки, который из-за вражеских обстрелов получил осколковое ранение предплечья и голени.

Напомним, ночью российские беспилотники атаковали Украину. В около шести областях раздались взрывы.

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