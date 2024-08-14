Дроны атаковали аэродром "Саваслейка" в РФ (видео)

Российские паблики сообщают о 10 "прилетах" в районе аэродрома.

Россияне заявили об атаке дронами на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. Оттуда взлетают истребители МиГ-31К, атакующие Украину ракетами "Кинжал".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Жители Нижегородской области ночью и утром 14 августа сообщали о полетах дронов и звуках взрывов. Моменты пролета беспилотников над регионом очевидцы сняли на видео. Судя по комментарию одного из авторов видео, дроны там – частые гости:

Также читайте Взрывы слышны в Борисоглебске Воронежской области РФ, где расположен военный аэродром

"Еще один на "Саваслейку" идет. Как они зае*али!"

Российские паблики сообщают о 10 "прилетах" в районе аэродрома "Саваслейка", где, в частности, базируются истребители МиГ-31К.

Проезд в город Кулебаки, в 12 км от которого расположен аэродром "Саваслейка", перекрыли.

Губернатор области Глеб Никитин подтвердил, что на Кулебацкий район велась атака беспилотников и указал, что "принимаются все меры по минимизации последствий".

БПЛА атаковали аэродром "Саваслейка", откуда взлетают МиГ-31К

Напомним, также в ночь на 14 августа под массированной дроновой атакой оказался российский Воронеж. Объектом атаки, вероятно, стал аэродром "Балтимор".

Читайте также: