Дроны атаковали аэродром "Саваслейка" в РФ (видео)

Российские паблики сообщают о 10 "прилетах" в районе аэродрома.
Россияне заявили об атаке дронами на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. Оттуда взлетают истребители МиГ-31К, атакующие Украину ракетами "Кинжал".
Об этом сообщают российские телеграм-каналы и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Жители Нижегородской области ночью и утром 14 августа сообщали о полетах дронов и звуках взрывов. Моменты пролета беспилотников над регионом очевидцы сняли на видео. Судя по комментарию одного из авторов видео, дроны там – частые гости:
"Еще один на "Саваслейку" идет. Как они зае*али!"
Российские паблики сообщают о 10 "прилетах" в районе аэродрома "Саваслейка", где, в частности, базируются истребители МиГ-31К.
Проезд в город Кулебаки, в 12 км от которого расположен аэродром "Саваслейка", перекрыли.
Губернатор области Глеб Никитин подтвердил, что на Кулебацкий район велась атака беспилотников и указал, что "принимаются все меры по минимизации последствий".
Напомним, также в ночь на 14 августа под массированной дроновой атакой оказался российский Воронеж. Объектом атаки, вероятно, стал аэродром "Балтимор".
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