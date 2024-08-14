Дрони атакували аеродром "Саваслейка" в РФ (відео)

Російські пабліки повідомляють про 10 "прильотів" у районі аеродрому.

Росіяни заявили про атаку дронами на аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області. Звідти злітають винищувачі МіГ-31К, які атакують Україну ракетами "Кинджал".

Про це повідомляють російські телеграм-канали та губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Жителі Нижегородської області вночі та вранці 14 серпня повідомляли про польоти дронів та звуки вибухів. Моменти прольоту безпілотників над регіоном очевидці зняли на відео. Судячи з коментаря одного з авторів відео, дрони там – часті гості:

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"Ще один на "Саваслейку" йде. Як вони заї*али!"

Російські пабліки повідомляють про 10 "прильотів" у районі аеродрому "Саваслейка", де зокрема базуються винищувачі МіГ-31К.

Проїзд до міста Кулебаки, за 12 км від якого розташований аеродром "Саваслейка", перекрили.

Губернатор області Гліб Нікітін підтвердив, що на Кулебацький район велася атака безпілотників і вказав, що "вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків".

БПЛА атакували аеродром "Саваслейка", звідки злітають МіГ-31К

Нагадаємо, також у ніч проти 14 серпня під масованою дроновою атакою опинився російський Вороніж. Об'єктом атаки, ймовірно, став аеродром "Балтимор".

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