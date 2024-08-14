Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані

Знищено понад 20 танків та 50 артсистем.
Станом на ранок 14 серпня 2024 року ЗСУ знищили 594 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 594 400 (+1240) осіб,
- танків - 8476 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 16402 (+17) од,
- артилерійських систем - 16821 (+57) од,
- РСЗВ - 1151 (+5) од,
- засоби ППО - 921 (+1) од,
- літаків - 366 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13548 (+57),
- крилаті ракети - 2426 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22710 (+61) од,
- спеціальна техніка - 2813 (+7).
Як повідомлялося, британська розвідка інформує, що російські солдати в Україні змушені пити воду з калюж, бо відчувають дефіцит питної води.
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