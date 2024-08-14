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Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані

Станом на 14 серпня ЗСУ знищили 594 400 окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Знищено понад 20 танків та 50 артсистем.

Станом на ранок 14 серпня 2024 року ЗСУ знищили 594 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 594 400 (+1240) осіб,
  • танків - 8476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 16402 (+17) од,
  • артилерійських систем - 16821 (+57) од,
  • РСЗВ - 1151 (+5) од,
  • засоби ППО - 921 (+1) од,
  • літаків - 366 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13548 (+57),
  • крилаті ракети - 2426 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22710 (+61) од,
  • спеціальна техніка - 2813 (+7).

Як повідомлялося, британська розвідка інформує, що російські солдати в Україні змушені пити воду з калюж, бо відчувають дефіцит питної води. 

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