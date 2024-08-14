Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 14 серпня 2024 року ЗСУ знищили 594 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 594 400 (+1240) осіб,

танків - 8476 (+21) од,

бойових броньованих машин - 16402 (+17) од,

артилерійських систем - 16821 (+57) од,

РСЗВ - 1151 (+5) од,

засоби ППО - 921 (+1) од,

літаків - 366 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 13548 (+57),

крилаті ракети - 2426 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22710 (+61) од,

спеціальна техніка - 2813 (+7).

Як повідомлялося, британська розвідка інформує, що російські солдати в Україні змушені пити воду з калюж, бо відчувають дефіцит питної води.

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