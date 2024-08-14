Росіяни вдарили дронами по Житомирській області: які наслідки

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Вночі проти середи, 14 серпня, армія Російської Федерації знову атакувала Житомирську область безпілотниками.
Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
"Сьогодні вночі ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів", - йдеться у повідомленні.
З його слів, внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено три дрони-камікадзе. Уламками було пошкоджено приватні будівлі. Бунечно наголошує, що минулося без жертв та постраждалих немає.