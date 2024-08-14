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Росіяни вдарили дронами по Житомирській області: які наслідки

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Росіяни вдарили дронами по Житомирській області: які наслідки

Безпілотник. / Фото: Associated Press

доповнюється

Вночі проти середи, 14 серпня, армія Російської Федерації знову атакувала Житомирську область безпілотниками.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе. Під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів", - йдеться у повідомленні. 

З його слів, внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено три дрони-камікадзе. Уламками було пошкоджено приватні будівлі. Бунечно наголошує, що минулося без жертв та постраждалих немає. 

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