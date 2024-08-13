Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею

Попередньо, ускладнення можуть бути до середини вересня.

В україно-польському пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", що у Львівській області, можливе ускладнення руху.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

"За інформацією від польської сторони, розпочались ремонтні роботи асфальтного покриття у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", що попередньо триватимуть до 12 вересня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ремонтні роботи відбуваються на в'їзд до України на легковому напрямку, а також на вантажних паркінгах - на в'їзд і виїзд.

В Держприкордонслужбі просять подорожувальників врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Як повідомлялося, потяги до Польщі курсуватимуть з обмеженням маршруту аж до 30 вересня. Обмеження не торкнуться поїздів №67/68 Київ - Варшава, №19/20 Київ - Хелм, №119 Дніпро - Хелм та №24 Хелм - Київ, які продовжать рухати за звичним графіком.

Читайте також: