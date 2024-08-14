День ангела 14 серпня: кого та як вітати з іменинами

14 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 серпня

14 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Аркадія, Василя, Володимира, Матвія, Миколу, Семена, Федора, Єву, Євдокію.

Олександр — походить від давньогрецької мови, означає "захисник". В дитинстві сміливий та добрий. В дорослому віці залишається мужнім, довго шукає собі дружину.

Олексій — давньогрецьке коріння, перекладається як "захищаю". В диинстві завжди здатний постояти за себе. В дорослому віці стає наполегливим і впертим.

Аркадій — давньогрецьке ім'я, тлумачиться як "пастух". В дитинстві позитивний, веселий. В дорослому віці стає дружелюбним, завжди залишається на позитиві.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві спокійний, неконфліктний. В дорослому віці стає доброзичливим, не може терпіти грубість.

Володимир — старонімецьке ім'я, можна перекласти як "велика сила". В дитинстві активний та рухливий. В дорослому віці стає спокійним, не любить ризикувати, надійним.

Матвій — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "дарований Богом". В дитинстві слухняний і спокійний. В дорослому віці таким же і залишається, є некомунікабельним.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний, рідко вередує. В дорослому віці дуже довго обирає собі дружину, намагаючись знайти найкращу в усьому.

Семен — давньоєврейське коріння, перекладається як "почутий Богом". В дитинстві слабкий духом. В дорослому віці стає не рішучим, самодостатнім, має мало друзів, але вони всі перевірені часом.

Федір — давньогрецьке походження, тлумачиться як "дар Божий". В дитинстві енергійний і непосидючий. В дорослому віці надмірно довірливий, працьовитий.

Єва — давньоєврейське ім'я, означає "та, що дає життя". В дитинстві добра, активна. В дорослому віці стає вольовою, сильною, має високий самоконтроль.

Євдокія — давньогрецьке коріння, перекладається як "благовоління". В дитинстві обожнює привертати до себе увагу. В дорослому віці стає волелюбною, вірною і відповідальною.

День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Бажаю тобі безмежної радості, міцного здоров'я та здійснення всіх мрій. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе правильним шляхом і захищає від усіх негараздів. Нехай світло і добро наповнюють твоє життя!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та приємних моментів. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав тебе від лиха і наповнював твоє серце спокоєм та теплом. Нехай кожен день буде сповнений благословень!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх життєвих негараздів. Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світла, любові та щирих людей, а всі твої починання були благословенні удачею.

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З Днем ангела! Бажаю тобі світлого і радісного життя, наповненого любов'ю і добром. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, спрямовуючи тебе на правильний шлях і даруючи мир і спокій у твоїй душі. Щастя тобі і благополуччя у всіх сферах життя!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від бід і підтримуючи в усіх життєвих випробуваннях. Бажаю тобі невичерпної енергії, щасливих днів і радісних моментів. Нехай всі твої мрії збуваються, а життя дарує лише приємні сюрпризи!

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