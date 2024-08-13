14 серпня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не втратити гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 14 серпня, в православному календарі день перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського. Перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського є важливою подією в історії Києво-Печерської лаври та православної церкви в цілому. Святий Теодосій Печерський, один із засновників Києво-Печерської лаври, був відомим церковним діячем і духовним наставником, який жив у XI столітті.

Теодосій народився близько 1008 року в місті Василькові, неподалік від Києва. Від молодих років він прагнув духовного життя, а близько 1032 року вступив до Києво-Печерського монастиря, який на той час був під керівництвом святого Антонія Печерського. Теодосій відомий своїм аскетизмом, благочестям та стараннями в розбудові монастиря, а також впровадженням спільножитного уставу.

Теодосій помер 3 травня 1074 року. Його поховали у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Відомо, що мощі святого мали чудотворну силу, і багато людей зцілювалися завдяки їхньому поклонінню.

Перенесення мощей святого Теодосія відбулося 14 серпня 1091 року. Це сталося завдяки ігумену Іоанну та іншим братам монастиря. За переданням, мощі святого були знайдені нетлінними, що ще більше підкріпило його святість і шанування серед вірних. Мощі були перенесені до нової кам'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці, яка була збудована зусиллями Теодосія. Святий Теодосій Печерський вшановується як один з найвизначніших святих Києво-Печерської лаври.

Прикмети 14 серпня

Народні прикмети 14 серпня / Фото: pixabay.com

Тихий вітер — буде суха осінь.

Сильний дощ після довгої тишини — задощить.

Дме сильний вітер — до холодної осені.

Що завтра не можна робити

Не можна готувати будь-які страви з тіста, навіть пісного. Здавна вважалося, що інакше можна опинитися перед лицем серйозних фінансових труднощів та навіть втратити всі кошти. Незаміжнім дівчатам не можна ходити в старому одязі, довго будуть самотніми.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня вшановували будівельників та мулярів. Наші пращури боялися представників цієї професії, тому що вірили, що під час будівництва ображений будівельник може зробити якусь підлість і члени родини будуть жити нещасливо.

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