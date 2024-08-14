Астрологічний прогноз на 14 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: всі сили потрібно направити на творення, за руйнування рано чи пізно прийде покарання у вигляді бумеранга.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко можуть перейти в хронічну стадію, тому важливо одразу ж вжити заходів – як мінімум, звернутися до лікаря.

Харчування дня: лікувальне голодування поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай культур, плоди яких дозрівають над землею – зелень, баштанні, ягоди та фрукти.

Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, але здійснювати їх сьогодні не варто – час для цього ще не настав.

Сни дня: сни нинішньої ночі підкажуть, чи правильним життєвим шляхом йде людина.

Табу дня: протипоказаний сидячий малорухливий спосіб життя, оскільки він суперечить загальному настрою місячної доби.

Цитата дня: «Якби шахраї знали всі переваги чесності, вони б заради вигоди припинили шахраювати» (Бенджамін Франклін).

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