Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: все силы нужно направить на созидание, за разрушение рано или поздно придет наказание в виде бумеранга.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому важно сразу же принять меры – как минимум, обратиться к врачу.
Питание дня: лечебное голодание пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.
Стрижка дня: благоприятный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно убирать урожай культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые, ягоды и фрукты.
Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – время для этого еще не пришло.
Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, по правильному ли жизненному пути идет человек.
Табу дня: противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток.
Цитата дня: "Если бы мошенники знали все преимущества честности, они ради выгоды перестали бы мошенничать" (Бенджамин Франклин).
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