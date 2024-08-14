Астрологический прогноз на 14 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: все силы нужно направить на созидание, за разрушение рано или поздно придет наказание в виде бумеранга.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, легко могут перейти в хроническую стадию, поэтому важно сразу же принять меры – как минимум, обратиться к врачу.

Питание дня: лечебное голодание пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

Стрижка дня: благоприятный день для стрижки.

Дачные работы дня: можно убирать урожай культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые, ягоды и фрукты.

Магия и мистика дня: можно проводить подготовку к магическим обрядам, но осуществлять их сегодня не стоит – время для этого еще не пришло.

Сны дня: сны нынешней ночи подскажут, по правильному ли жизненному пути идет человек.

Табу дня: противопоказан сидячий, малоподвижный образ жизни, поскольку он противоречит общему настрою лунных суток.

Цитата дня: "Если бы мошенники знали все преимущества честности, они ради выгоды перестали бы мошенничать" (Бенджамин Франклин).

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