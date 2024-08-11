Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 12 по 18 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 12 по 18 августа?

Овен

Овнам не стоит бояться нового чувства, которое может «накрыть» их, несмотря на то, что прежние оношения еще не закончены. Представителям знака надо отдавать себе отчет в том, что там уже вряд ли удастся что-то спасти, а отказываться от возможного личного счастья, как минимум, неразумно. Главное, не торопиться в построении новых отношений – пусть все идет само по себе.

Дева

Девам будет гораздо легче общаться с любимым человеком, если они хотя бы иногда будут допускать, что он тоже может быть прав в оценке той или иной ситуации или характеристике человека. Отношение к собственным суждениям как к единственно верным и справедливым часто портит отношения представителей знака с окружающими людьми и, особенно, тем, кого они любят.

Козерог

Для Козерогов важна не только физиологическая, но и моральная составляющая личных отношений – они хотят видеть рядом с собой человека, которые разделяет их интересы и ценности. Наступающая неделя может подарить им именно такое знакомство, главное для представителей знака в таком случае – не упустить возможность заполучить не просто партнера, а настоящего единомышленника.

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