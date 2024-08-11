Надежда на медаль: украинский борец вышел в "бронзовый" финал Олимпиады-2024

Мурази Мчедлидзе победил в утешительной схватке и сразится в поединке за "бронзу".

Украинский борец вольного стиля Мурази Мчедлидзе вышел в "бронзовый финал" на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В заключительный день Олимпиады, 11 августа, уроженец Днепра в утешительной схватке победил южноафриканца Николааса де Ланге со счетом 5:3.

Следовательно 30-летний украинец выборол право провести поединок за "бронзу" против азербайджанца Магомедхана Магомедова. Схватка состоится примерно в 13:35 по киевскому времени.

Мчедлидзе выступает в весовой категории до 97 кг. На Олимпиаде-2024 он в 1/8 финала победил представителя Турции Ибрагима Чефтчи (5:1), но затем в четвертьфинале потерпел поражение от действующего чемпиона Европы грузина Гиви Матчарашвили (0:11).

Благодаря тому, что Матчарашвили вышел в финал, украинец получил возможность продолжить борьбу за "бронзу".

Мчедлидзе – последний украинец, выступающий на этой Олимпиаде. Поэтому именно от него зависит, каким будет итоговое количество завоеванных нашими спортсменами медалей на Играх-2024.

По состоянию на сейчас Украина имеет двенадцать наградна ОИ-2024: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. "Сине-желтые" занимают 21-ю позицию в медальном зачете.

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