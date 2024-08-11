Надія на медаль: український борець вийшов до "бронзового" фіналу Олімпіади-2024

Муразі Мчедлідзе переміг у втішній сутичці та змагатиметься в поєдинку за "бронзу".

Український борець вільного стилю Муразі Мчедлідзе вийшов до "бронзового фіналу" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У заключний день Олімпіади, 11 серпня, уродженець Дніпра у втішній сутичці переміг південноафриканця Ніколааса де Ланге з рахунком 5:3.

Відтак 30-річний українець виборов право провести поєдинок за "бронзу" проти азербайджанця Магомедхана Магомедова. Сутичка відбудеться приблизно о 13:35 за київським часом.

Мчедлідзе виступає у ваговій категорії до 97 кг. На Олімпіаді-2024 він в 1/8 фіналу переміг представника Туреччини Ібрагіма Чефтчі (5:1), але потім у чвертьфіналі зазнав поразки від чинного чемпіона Європи грузина Гіві Матчарашвілі (0:11).

Завдяки тому, що Матчарашвілі вийшов до фіналу, українець отримав можливість продовжити боротьбу за "бронзу".

Мчедлідзе – останній українець, який виступає на цій Олімпіаді. Тож саме від нього залежить, якою буде підсумкова кількість здобутих нашими спортсменами медалей на Іграх-2024.

Станом на зараз Україна має дванадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 21-ту позицію в медальному заліку.

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