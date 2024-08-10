Коляденко поступилася у фіналі та стала срібною призеркою Олімпіади-2024 у вільній боротьбі

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко здобула срібну медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі змагань (вагова категорія до 62 кг) 25-річна українка поступилася японці Мотоці Сакурі, яка є другим номером світового рейтингу. Сутичка за "золото" завершилася з рахунком 1:12.

На шляху до фіналу Коляденко в 1/8 фіналу здобула перемогу над Орхон Пуревдорж з Монголії (8:7), у чвертьфіналі здолала представницю Болгарії Біляну Дудову (7:3), а в півфіналі подужала представницю Киргизстану Айсулу Тининбекову (9:2), яка є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо.

Таким чином, Коляденко взяла реванш у Тининбекової за поразку в півфіналі Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо українка здобула "бронзу".

Крім того, Ірина є триразовою чемпіонкою Європи (2021, 2023, 2024), вигравала "бронзу" на ЧЄ-2020, а також "срібло" (2019) та "бронзу" (2023) на чемпіонатах світу.

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Медаль Коляденко стала 12-ю для українців на Іграх у столиці Франції. У скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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