Путин вместе с Лукашенко планируют оттянуть часть находящихся в Курской области сил и вернуть все на позиции недельной давности.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко опрокидывает силы к границе РФ из-за якобы "украинской угрозы". Однако, вероятно, именно таким образом, он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным хотят возобновить ситуацию в Курской области.

Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак 24 Канала.

По его словам, Лукашенко уже стягивал войска к границе с Украиной, а затем заявил, что напряжение спало и отвел их.

"В первые дни этой операции появлялось много сообщений от российских военкоров и в целом граждан страны-агрессорки, мол, Лукашенко их предал — воткнул нож в спину. И именно из-за снятия напряжения на украинско-белорусской границе вроде бы вообще стали возможны события на Курщине" , – говорит Ступак.

Но теперь Путин понимает, что быстро стабилизировать ситуацию в Курской области не удастся, поэтому решил сыграть в игру, где Беларусь снова отвлечет внимание Украины, а соответственно и часть сил.

"Для этого вообще и придумали эту историю о якобы "украинском дроне, который залетел на территорию Беларуси". По моему мнению, это большой блеф — кто первый хлопнет глазами, тот и проиграл", — заметил экс-сотрудник СБУ.

То есть, таким образом Путин вместе с Лукашенко планируют оттянуть часть сил, которые сейчас находятся в Курской области и вернуть все на позиции недельной давности – к так называемому "прорыву" границы на Курщине.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

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