Беларусь отправляет "Искандеры" и РСЗО на границу с Украиной

Речь идет о двух направлениях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях, граничащих с Киевской и Черниговской областями.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что воинские части сил специальных операций, сухопутных войск, ракетных войск, в частности, реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер", получили задачи на осуществление маршей в назначенные районы".

"Главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях ", — подчеркнули в сообщении.

Добавим, кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что над страной сбили "несколько целей ", которые залетели со стороны Украины.

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