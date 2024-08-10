Білорусь відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Йдеться про два напрямки.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Зазначається, що військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

"Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках", - наголосили в повідомленні.

Додамо, крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.

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