Білорусь відправляє "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

Йдеться про два напрямки.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують із Київською та Чернігівською областями.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Зазначається, що військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер", отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".
"Головнокомандувач Збройних Сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках", - наголосили в повідомленні.
Додамо, крім того, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що над країною збили "кілька цілей", які залетіли з боку України.
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