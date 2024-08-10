Не поділили майно: на Одещині вітчим застрелив пасинка

В Одеській області біля лісосмуги випадковий перехожий виявив тіло 36-річного місцевого жителя без ознак життя.

Про це повідомили у поліції регіону.

Правоохоронці виявили на тілі небіжчика вогнепальні поранення. Під час розслідування було встановлено, що до злочину причетний 69-річний вітчим загиблого.

"Зловмисник та потерпілий проживали разом в будинку, що належав покійній матері молодшого та дружині старшого з чоловіків. Посварившись з приводу права користування спільним житлом, вітчим декілька разів вистрелив з незареєстрованого пістолета Макарова у пасинка і вивіз тіло на околицю села", - йдеться у повідомленні відомства.

Правопорушника затримали та повідомили йому про підозру. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у місті Конотоп постійні сварки між сусідами закінчилися вбивством жінки.

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