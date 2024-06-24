На Сумщині "битва за межу" закінчилася вбивством жінки

Літня жінка померла від отриманих травм на місці.

У місті Конотоп постійні сварки між сусідами закінчилися вбивством жінки. 71-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"У приватному будинку на два господаря було спільне подвір’я. Між сімейною парою, яка проживала в одній частині оселі, та їхньою сусідкою з другої половини будинку періодично виникали суперечки на побутовому ґрунті, зокрема й щодо облаштування спільного подвір’я", — йдеться у повідомленні відомства.

Жінка, яка проживала сама, навіть встановила камеру відеоспостереження у дворі. Вочевидь, це стало причиною чергової сварки між нею та сусідом. Тривала словесна перепалка закінчилась тим, що чоловік завдав потерпілій металевим предметом щонайменше 12 ударів по голові та тулубу.

Від отриманих травм 68-річна жінка померла. ЇЇ тіло на подвір’ї виявила сестра, яка й повідомила поліцію.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

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