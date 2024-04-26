Росіяни підпалювали тіла та підривали гранатами: подробиці масового вбивства на Херсонщині

За підозрою у всіх цих убивствах затримали двох російських військових.

Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонської області вбили семеро осіб. Серед жертв опинилася і гауляйтерка окупованого села.

Стали відомі подробиці вбивства.

Як стало відомо, вбивці людей в окупованому селі Абрикосівка – раніше засуджені російські військові.

"Влаштували справжню бійню. Серед убитих – гауляйтерка села, мирні жителі та інші російські військові. Трупи вбитих підпалювали та підривали гранатами", - написав зокрема журналіст Денис Казанський.

РосЗМІ своєю чергою зазначають, что підозрювані у вбивстві людей на Херсонщині були сильно п'яні.

За словами співрозмовника агентства "РИА Новости", підозрювані спалили будинок, де продавали алкоголь, убили жінку та забрали звідти двох своїх знайомих. Потім вони поїхали до Абрикосівки, але в лісосмузі стався конфлікт, і цих двох вони вбили, а тіла спалили, щоб приховати сліди злочину.

Раніше стало відомо, що 65-річну Валентину Старченко знайшли в житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Окупанти розстріляли жінку в живіт, підпалили будинок і зникли.

Також у селі Абрикосівка окупанти ударами по голові вбили окупаційну "очільницю села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак і російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили. Потім росіяни вбили ще 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва і військовослужбовця ЗС РФ у селі Абрикосівка. У цьому випадку тіла теж підпалили.

За підозрою у всіх цих убивствах затримали двох російських військових. Йдеться про 34-річного Олександра Осипова та раніше неодноразово судимого 36-річного Олександра Кайгородцева.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти жорстоко вбили жінку.

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