На окупованій частині Херсонщини росіяни жорстоко вбили жінку

Російські військові розстріляли жінку в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що трагедія сталася 24 квітня.

У прокуратурі заявили, що в одному з населених пунктів тимчасово окупованої Ювілейної громади Херсонського району, російські військові розстріляли 65-річну місцеву жительку. Після цього вони спробували спалити її будинок.

"Росіяни прийшли до жінки у двір. Окупанти зажадали в неї грошей, але бажаного не отримали. Тоді росіяни розстріляли жертву з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Нагадаємо, на Херсонщині, поблизу села Кринки, окупанти розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених.

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