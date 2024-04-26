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Армія РФ атакувала КАБами по Суми: що відомо

Армія РФ атакувала КАБами по Суми: що відомо

Керовані авіабомби. Фото: building-tech.org

Наслідки "прильотів" уточнюються.

Вдень 26 квітня російські військові під час повітряної тривоги атакували керованими авіабомбами Суми. Є влучання. 

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 26 квітня ворог завдав авіаційного удару по промисловому об'єкту міста Суми, застосувавши два КАБи", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на місці атаки працюють всі необхідні служби. Наразі наслідки "прильотів" уточнюються.

Як повідомлялося, сьогодні близько 11:00 у Сумах стався вибух. Повітряні сили інформували про запуск КАБів.

Нагадаємо, вчора вдень у Сумах також лунали вибухи. Російські війська атакували місто авіабомбою. Стався "приліт" по місцевій інфраструктурі. 

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