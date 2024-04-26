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Армия РФ атаковала КАБами по Сумы: что известно

Армия РФ атаковала КАБами по Сумы: что известно

Управляемые авиабомбы. Фото: building-tech.org

Последствия прилетов уточняются.

Днем 26 апреля российские военные во время воздушной тревоги атаковали управляемыми авиабомбами Сумы. Есть попадания.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", — говорится в сообщении.

На месте атаки работают все необходимые службы. Последствия "прилетов" уточняются.

Как сообщалось, сегодня около 11:00 в Сумах произошел взрыв. Воздушные силы информировали о запуске КАБов.

Напомним, вчера днем в Сумах также раздавались взрывы. Российские войска атаковали город   авиабомбой. Произошел "прилет" по местной инфраструктуре.

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