В пригороде Харькова раздались взрывы

В пятницу, 26 апреля, на севере Харькова был слышен взрыв. В Харьковской области с 10:20 продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и СМИ.

"На севере Харькова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — сообщило "Общественное".

Между тем руководитель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко заявил, что россияне наносят удары по Дергачам. До этого он предупреждал об угрозе применения КАБ армией врага.

К слову, Воздушные силы ВСУ сообщали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, а также о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Как сообщалось, накануне РФ нанесла удар "Искандером" по вокзалу в Балаклее на Харьковщине. В результате атаки ранены по меньшей мере 11 человек.

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