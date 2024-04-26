У передмісті Харкова пролунали вибухи

У п'ятницю, 26 квітня, на півночі Харкова було чутно вибух. В Харківській області від 10:20 триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та ЗМІ.

"На півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - повідомило "Суспільне".

Тим часом керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко заявив, що росіяни завдають ударів по Дергачах. До цього він попереджав про загрозу застосування КАБів армією ворога.

До слова, Повітряні сили ЗСУ повідомляли активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, а також про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині.

Як повідомлялося, напередодні РФ завдала удару "Іскандером" по вокзалу в Балаклії на Харківщині. Внаслідок атаки поранено щонайменше 11 осіб.

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