Россия ударила бомбами по центру Дергачей: количество раненых растет

В пятницу, 26 апреля, российские оккупанты сбросили КАБы на город Дергачи в Харьковской области. Число пострадавших возросло до четырех.

Об этом сообщил руководитель Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"Террористы ударили КАБами по гражданской застройке города. В результате удара ранены дети 16-ти и 5-ти лет", — говорится в сообщении чиновника.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил удар российской армии по городу. Также в результате атаки произошло возгорание двухэтажного дома. Экстренные службы устраняют последствия.

"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно — управляемыми авиабомбами", — добавил он.

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек. 4-летний мальчик и 52-летняя женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

Напомним, во время воздушной тревоги стало известно, что в пригороде Харькова раздались взрывы. Глава Дергачев сообщил, что оккупанты ударили по городу.

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