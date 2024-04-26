Росія вдарила бомбами по центру Дергачів: кількість поранених зростає

У п'ятницю, 26 квітня, російські окупанти скинули КАБи на місто Дергачі у Харківській області. Кількість потерпілих зросла до чотирьох.

Про це повідомив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Терористи вдарили КАБами по цивільній забудові міста. Внаслідок удару є поранені діти 16-ти та 5-ти років", - йдеться у повідомленні чиновника.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив удар російської армії по місту. Також внаслідок атаки сталося займання двоповерхового будинку. Екстрені служби ліквідовують наслідки.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами", - додав він.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дергачах збільшилася до чотирьох осіб. 4-річний хлопчик і 52-річна жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги стало відомо, що у передмісті Харкова пролунали вибухи. Очільник Дергачів повідомив, що окупанти вдарили по місту.

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