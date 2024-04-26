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У Сумах стався вибух

У Сумах стався вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

В регіоні - тривога.

У п'ятницю, 26 квітня, у Сумах під час повітряної тривоги стався вибух. Військові інформували про запуск КАБів.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Повітряні сили. 

"У Сумах було чути звуки вибуху", - повідомило "Суспільне".

У Сумській області повітряна тривога триває від 10:21. Згодом Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині.

Нагадаємо, напередодні вдень, 25 квітня, у Сумах також лунали вибухи. Російські війська атакували місто авіабомбою. Стався "приліт" по місцевій інфраструктурі. 

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