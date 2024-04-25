У Сумах пролунали вибухи

Під час масштабної повітряної тривоги у Сумах було чути звук вибуху. Повітряні сили попереджали про ціль у напрямку міста.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Повітряні сили.

"У Сумах було чути звук вибуху", - повідомило "Суспільне".

Повітряну тривогу в Сумській області було оголошено о 13:53. Вона тривала до 14:25. Військові попереджали про активність російської тактичної авіації, а потім заявили про ціль в напрямку Сум.

Як повідомлялося, сьогодні у Кривому Розі двічі лунали вибухи: перші - близько 12:05, другі - через годину. ПС попереджали про ракету.

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