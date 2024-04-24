Кожна ракета - понад три млн доларів: скільки коштувала РФ вранішня атака на Одесу

Російська Федерація атакувала Одесу зранку 24 квітня дорогими ракетами - кожна з них може коштувати понад три мільйони доларів.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив речник Сил оборони півдня та Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо констатувати той факт, що ворог дійсно не шкодує дорогих боєприпасів. Кожна така ракета може коштувати понад трьох мільйонів доларів. Це не враховуючи інших супутніх витрат", - наголосив Плетенчук.

За його словами, ворог намагається знайти пункти дислокації українських військових. Коли в РФ вважають, що таке місце їм вдалося "знайти", то намагаються завдати по ньому ударів. Плетенчук підтвердив, що окупанти атакували місце, де зберігали виведену з ладу автомобільну техніку:

"Це була та техніка, яка фактично отримала пошкодження на полі бою. Тому, в принципі, її можна було побачити з відкритих майданчиків. Швидше за все, ворог вирішив відпрацювати по цій локації. Проте особовий склад (ЗСУ - Ред.) там не перебував. Тому минулося без жертв. Звісно, це чергова атака по місту Одеса", - наголосив речник ОК.

До слова, Сили оборони півдня раніше повідомляли, що цього ранку атака могла обійтися Москві у майже 10 мільйонів доларів.

Вранішня атака на Одесу

Під час повітряної тривоги, яка тривала в Одеській області від 06:57 до 07:33, в Одесі пролунали потужні вибухи. Згодом над містом здійнявся дим.

Влада поінформувала, що близько 07:00 Росія завдала ракетних ударів по Одесі. Після сильних вибухів та "прильотів" частина міста залишилася без світла.

У ЗСУ повідомили, що РФ намагається знайти об'єкти військової інфраструктури. Вранішній "приліт" був по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.

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