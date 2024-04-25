На Черкащині зранку прогриміли вибухи 

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку.

На Черкащині сьогодні, 25 квітня, близько 6:30 було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

У Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль у напрямку Черкас.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 6:22.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Херсонщині, пошкоджені 15 будинків, є жертва і поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстріляв Харків з балістики, в результаті чого є постраждалі та руйнування.

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