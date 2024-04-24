У Харкові пролунала серія вибухів

Місто обстрілюють з балістичного озброєння.
У Харкові в ніч проти 24 квітня пролунала серія вибухів.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
"У Харкові сильні вибухи. Будьте у безпеці!" - йдеться у повідомленні.
Військові оголосили повітряну тривогу у Харкові та області через ракетну загрозу.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що загарбники обстрілюють місто з балістики.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі від самого ранку гриміли вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.
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