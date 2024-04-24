В ефірі у Соловйова пропагандисти раптово рознесли Януковича: що сталося

На росТБ пропагандисти договорилися до того, що Янукович також був фашистом й русофобом. Його обзивали останніми словами, хоча самі просували цю кандидатуру.

Про це говорить журналіст Денис Казанський.

"Двометрове чмо", "нікчема" та "шавка"

Один із гостей ефіру, який перейшов на бік ворога, згадав, що у його рідному Запоріжжі при владі "Партії регіонів" продавалася книга Василя Шкляра, яка була "просякнута русофобією". Мовляв, "Ющенко та інші бандерлоги" присвоїли їй державну премію.

"Ми Віктору Федоровичу донесли, що подібні книги не можуть отримувати державну премію. На що він просто хрюкнув і ніяк цю схему не зламав", – бідкається роспропагандист.

У ході обговорення Володимир Соловйов, згадавши, як "Вітька-шапка" отримав "ходку" за те, що знімав шапки з людей.

"З жінок! Двометрове чмо, навіть не могло на серйозний злочин піти. Нікчема просто", – додав депутат ВР від "Партії регіонів" Ігор Марков.

Утім раніше президентство Януковича росіян повністю влаштовувало. Вони усі були на його боці. Тепер з незрозумілих причин думка змінилася.

"Взагалі в українців великий талант обирати собі керівників", – вважає Соловйов.

Цікаво. Хіба не росіяни у 204 та 2010 роках переконували українців обирати саме Януковича, знищуючи та демонізуючи опонентів? Тепер же у РФ сварять народ України за те, що його обрав.

Соловйов вирішив поцікавитися, чому ж Янукович таки не був в авторитеті після "трьох ходок".

"Та в якому авторитеті? Він козлом був!", – говорить Марков, який прислужував Януковичу.

Неймовірно! Як раптово пропагандисти й колабораціоністи прозріли. Усі дізналися про кримінальне минуле, злочини й жахливі особисті якості Януковича. Це, безумовно, правда. Але де ви були з усіма цими заявами у 2014 році?

"Ми думали, що він авторитетний злодій, а він – шавка ганебна", – сказав інший зрадник України Спиридон Кілінкаров, який сам обслуговував Януковича.

На переконання Казанського, одне не зрозуміло: які у всіх цих людей тоді претензії до українців? Вони слово в слово повторюють усе, що говорили українці на Майдані. Навіть грубіше, бо українці соромилися говорити так про Януковича по телевізору, як ці люди в ефірі.

"Чому ви нас називаєте "майдаунами", якщо ви самі думаєте так, як ми? Як ви можете вимагати в українців покори цій людині? Чому ви засуджуєте українців за те, що вони вийшли на площу й вимагали, щоб Янукович забрався до біса? Чому переслідуєте українців за це? Росія 10 років мстить Україні за те, що не захотіла терпіти це "двометрове чмо", яке "грабувало жінок в туалеті", котре вони самі зневажають", – резюмував він.

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